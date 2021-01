Quatre personnes ont été tuées et deux autres grièvement blessées lors d'une fusillade dans l'Etat américain de l'Illinois samedi, a apporté la chaîne NBC Chicago. Le suspect a été abattu par la police lors de la fusillade, selon la chaîne. Les premiers coups de feu ont eu lieu dans une pharmacie CVS à Chicago dans l'après-midi, entraînant la mort d'un homme de 30 ans. Lorsque les agents sont arrivés sur les lieux, le suspect a fui et a tué trois autres personnes lors de sa fuite. Dans le restaurant IHOP d'Evanston, il a pris une femme en otage. Une adolescente de 15 ans, qui a reçu une balle dans la tête, a été transportée d'urgence à l'hôpital et se trouve maintenant dans un état critique.

La police locale a identifié le suspect comme étant Jason Nightengale, 32 ans, dont les motifs pour la fusillade restent inconnus.