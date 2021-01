Onze personnes ont trouvé la mort, 17 blessées et 14 autres auraient été ensevelies sous la boue lorsque des glissements de terrain ont frappé la province indonésienne du Java occidental samedi après-midi et soir, a déclaré dimanche un haut responsable du service de gestion des catastrophes. De fortes averses ont déclenché des glissements de terrain dans le village de Cihanjuan du district de Sumedang vers 16H00 heure locale (09H00 GMT), enterrant huit personnes, a déclaré Budi Budiman, le chef de l'unité d'urgence de l'Agence provinciale de gestion des catastrophes (BPBD).

"Lorsque l'opération de recherche et de sauvetage pour les victimes était en cours, d'autres glissements de terrain se sont soudainement produits et ont enterré plusieurs sauveteurs", a-t-il dit. Les glissements de terrain ont eu lieu à 19H30 heure locale (12H30 GMT).

Parmi les personnes ensevelies par la boue et les rochers se trouvait le chef de l'unité d'urgence du BPBD dans le district ainsi que le commandant militaire du sous-district de Cimanggung, a indiqué M. Budiman. "C'est parce que l'état des sols sur les lieux est instable", a-t-il expliqué. Au total, 14 maisons ont été détruites par les glissements de terrain, faisant 17 blessés, dont certains ont été soignés au dispensaire du village, a souligné M. Budiman. Alors que la recherche des personnes disparues a repris dimanche matin, trois équipements lourds ont été déployés avec plus de 500 sauveteurs engagés dans l'opération.