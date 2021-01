Quelque 14.551 logements (toutes formules confondues) seront attribués progressivement, en 2021 à Boumerdes, suivant la réception des projets actuellement en chantier à travers les communes de la wilaya, a annoncé, mercredi, le directeur local du logement, Nabil Yahiaoui.

Dans un exposé présenté lors d’une réunion consacrée à l’examen de la situation du secteur de l'Habitat (toutes formules confondues) dans la wilaya, en présence du wali, Yahia Yahiatene, de l'exécutif de wilaya et de représentants de différents organismes concernés, M. Yahiaoui a indiqué que sur ce total de logements programmés à la distribution, 9.200 unités sont des logements publiques locatives (LPL).

A cela s'ajoute la prévision de distribution de plus de 2.400 unités AADL, 870 logements promotionnels aidés (LPA), 250 logements promotionnels publics (LPP), et près de 1.870 aides à l'habitat rural, a-t-il détaillé. Dans son intervention à l’occasion, le wali a insisté sur "l’impératif du respect des engagements pris envers les citoyens, notamment en matière des délais fixés pour les projets et de la facilitation des procédures administratives", à travers, a-t-il dit "une coordination active avec les services concernés", en vue d'aplanir les contraintes et les difficultés entravant le lancement ou l’avancement de certains programmes de logements", a-t-il observé.

Il a, également, souligné la détermination de la wilaya à distribuer les logements "après l'achèvement de tous les équipements et des aménagements externes des différents programmes", signalant le lancement dernièrement de nombreux projets au niveau des cités accusant des manques en la matière.

A la concrétisation totale de ces programme d'habitat, le parc logement de la wilaya de Boumerdes sera porté à 190.000 unités, contre 100.000 unités en 1999, et 139.000 en 2009 ce qui a contribué à la réduction du taux d'occupation par logement qui est passée de 6,6 en 1999, à 6,13 en 2009, avec une prévision d'atteindre 5,2 personnes par logement, voir moins, une fois ces programmes achevés.