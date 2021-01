Selon un bilan des mêmes services établi pour la période allant du 1er janvier au 30 novembre 2020, il est question de 2527 opérations de saisie effectuées dans le cadre de la lutte contre la contrebande, avec une valeur totale des saisies de l'ordre de 6.908.963.906 DA, tandis que les amendes issues de ces opérations s'élevent à 32.199.207.489 DA.

Pour faire échouer ces tentatives de contrebande, 446 véhicules, 42 camions, deux tracteurs, deux grues, sept motos et 10 bêtes ont été utilisés, selon les services de douanes, qui ont indiqué que le nombre de contrevenants impliqués dans ces opérations était de 2680 individus.

Les saisies incluent des comprimés psychotropes, des cigarettes, du carburant, des armes, des munitions, des matières explosives, des boissons alcoolisées, des matières et des objets précieux, de s voitures, des vêtements, des produits alimentaires, des devises, du bétail, des médicaments, des équipements, des produits sensibles et des déchets métalliques et non métalliques. En ce qui concerne les psychotropes et les drogues, les douanes ont saisi, en coordination avec les différents corps de sécurité, au cours des 11 premiers mois de 2020, plus de 15.875 kg de kif traité, 1 536 660 unités et 68 boites de produits psychotropes, en plus de 17,89 g de cocaïne, des tentatives ayant impliqué 291 contrebandiers.

Selon le même bilan, 126 076 litres de carburant, d'une valeur de 9 340 240 DA, ont été saisis en plus de vêtements usagés, d'une valeur de 179110084 DA. Concernant les métaux précieux, les douanes ont saisi 2 3015,05 gr d'or et 1 382,9 gr d'argent, pour une valeur de 231 087 129 DA.

Quant à la monnaie en devise, les douanes ont saisi 34 900 dollars, 376 620 euros, 65 170 dinars tunisiens et 25 000 francs africains (CFA), d'une valeur totale équivalente à 65 630 635 DA, conclut le bilan.