Le Chabab, qui signe son retour à ce stade de la compétition vingt ans après sa dernière participation, a été versé dans le groupe B en compagnie de deux anciens vainqueurs de l'épreuve : TP Mazembe (RD Congo) et Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), en plus d'Al-Hilal (Soudan), De son côté, le MCA évoluera dans un groupe D assez relevé, avec la présence de deux clubs nord-africains : l'ES Tunis, fort avec ces quatre trophées, et le Zamalek, finaliste malheureux de la dernière édition et détenteur de cinq Ligue des champions, dont la dernière remonte à 2002.

Le "Doyen" affrontera également la surprenante formation sénégalaise de Teungueth, qui a créé la sensation du 2e tour préliminaire, en éliminant les Marocains du Raja Casablanca (aller : 0-0, retour : 0-0, aux t.a.b : 3-1). Teungueth atteint la phase de poules pour sa première participation en Ligue des champions. Le CRB s'est qualifié facilement pour ce tour aux dépens des Kényans de Gor Mahia (aller : 6-0, retour : 2-1), alors que le MCA a sué pour éliminer les Tunisiens du CS Sfaxien (aller : 2-0, retour : 0-1). Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale. La première journée de la phase de poules aura lieu les 12 et 13 février prochain.



La composition des groupes

Groupe A : Al-Ahly (Egypte) - AS Vita Club (RD Congo) - Simba SC (Tanzanie), Al-Merreikh (Soudan)

Groupe B : TP Mazembe (RD Congo) - Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) - Al-Hilal (Soudan) - CR Belouizdad (Algérie)

Groupe C : Wydad Casablanca (Maroc) - Horoya Conakry (Guinée) - Petro Atletico (Angola) - Kaizer Chiefs (Afrique du Sud)

Groupe D : ES Tunis (Tunisie) - Zamalek (Egypte) - MC Alger (Algérie) - Teungueth (Sénégal)

NB : les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale.