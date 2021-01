Le milieu de terrain de l'AC Milan et de l'Algérie, Ismaël Bennacer, a été élu meilleur joueur maghrébin de l'année 2020, selon le sondage en ligne organisé par le magazine France Football.

Décerné depuis 7 ans par France Football, le trophée du meilleur joueur maghrébin de l'année reste donc en Algérie mais change de main d'un gaucher à un autre.

Bennacer succède à son compatriote et attaquant de Manchester City, Riyad Mahrez, qui a pris cette année la troisième place, devancé par le Marocain de Chelsea, Hakim Ziyech.

A 23 ans, Bennacer a explosé aux yeux de tous à l'été 2019 sous les couleurs de l'Algérie où il a été élu meilleur joueur de la CAN qu'il a remportée avec les "Verts".

"En 2020, il a confirmé sa montée en puissance. Rayonnant dans l'entrejeu, il s'est installé comme un élément moteur de l'actuel leader de Serie A. Freiné depuis quelques semaines par une blessure, l'Algérien a néanmoins réussi une année pleine. Depuis le début de saison, il est l'un des hommes de base de Stefano Pioli", écrit FF. "Cette saison, le "Fennec" a disputé 17 rencontres toutes compétitions confondues. Déjà lor s de la première partie de l'année, il a été considéré comme une des rares satisfactions du collectif milanais. Au point qu'à l'intersaison, son nom a circulé au PSG. Des contacts ont été réellement noués sans que les Parisiens n'avancent sur le dossier. Finalement, Bennacer a bien fait de rester en Serie A où il forme avec l'Ivorien Kessie un duo efficace et complémentaire". "En sélection algérienne, il a déjà tout d'un grand. Il contribue fortement à l'équilibre du collectif drivé par Djamel Belmadi. En 2020, il a ouvert son compteur but avec les Verts lors d'un match spectaculaire contre le Mexique en amical (2-2). Solide, doté d'un sens tactique aigu et encore perfectible, Ismaël Bennacer dispose des ingrédients nécessaires pour réussir une carrière de joueur de classe mondiale", estime la publication. Plus de 200.000 personnes ont pris part à la consultation en ligne pour élire le meilleur joueur maghrébin de l'année 2020.