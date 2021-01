Dans le cadre des activités sportives de l'armée nationale populaire, les différentes structures centrales, les Commandements de Forces, les Régions Militaires, les grandes Unités et les Ecoles ont abrités jeudi la "Journée nationale du cross de l'ANP".

Le coup d’envoi officiel de cette manifestation a été donné, au niveau de l’Ecole des techniques de l'intendance "Chahid Bounaama Djilali" à Blida 1ere RM, par le général Gueriche Omar, Chef du service des sports militaires du département Emploi-Préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire.

Ce rendez-vous sportif a connu une participation massive des deux sexes et une grande concurrence entre les sportifs de différentes catégories d'âge.

A l'issue de cette manifestation sportive, des médailles et des prix ont été décernés aux vainqueurs.