Boubou Cissé, dernier chef de gouvernement du président Ibrahim Boubacar Keïta renversé par un coup d'Etat militaire le 18 août 2020, fait partie des sept personnalités civiles mises en cause fin décembre par la justice.

Celle-ci les considère comme les protagonistes d'une "entreprise de déstabilisation" des autorités mises en place par les colonels pour mener à bien une transition censée ramener les civils au pouvoir.

Il se serait agi de discréditer les autorités et de semer le trouble jusqu'à la chute du gouvernement, selon le parquet. Cinq de ces personnalités ont été écrouées.

Mais Boubou Cissé, lui, "est resté introuvable", avait indiqué le parquet. Boubou Cissé "est à Bamako et en lieu sûr", a dit à la presse l'un de ses avocats, Me Marcel Ceccaldi. "Boubou Cissé n'est pas en fuite", a renchéri un autre avocat, Kassoum Tapo.