Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a estimé vendredi que la situation actuelle de la pandémie de nouveau coronavirus était "effrayante".

En date de vendredi après-midi, le Canada comptait un total de 642.548 cas d'infection et 16.665 décès, selon la chaîne CTV.

"Franchement, c'est effrayant de voir des cas augmenter dans le pays et dans le monde, jour après jour", a dit M.

Trudeau lors d'une conférence de presse à Ottawa.

Les choses sont "difficiles" en ce moment, a-t-il estimé, implorant les gens de respecter les mesures de santé publique nécessaires et s'engageant à maintenir l'aide fédérale allant d'un soutien économique au déploiement de l'armée pour aider la population à faire face à la crise.

Vendredi, la province de l'Ontario a signalé 4.249 nouveaux cas d'infection, soit un nouveau record journalier, et 26 décès supplémentaires.

Le Premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a déclaré vendredi que la province se trouvait dans la "situation la plus grave" et que les conséquences seraient encore plus graves si les mesures de santé publique n'étaient pas respectées, avertis sant que le confinement à l'échelle de la province pourrait ne pas prendre fin le 23 janvier. La province du Québec, qui doit imposer un couvre-feu de quatre semaines à partir de ce samedi, fait face également à des tensions dans son système de santé.

Vendredi, elle a signalé 2.588 nouveaux cas d'infection et 45 décès supplémentaires. Le même jour, Justin Trudeau a annoncé que son gouvernement s'était engagé à vacciner tous les Canadiens qui le souhaitent d'ici la fin septembre. Le pays devra administrer environ 100.000 doses par jour les 265 prochains jours s'il veut vacciner tous les adultes au Canada d'ici là.