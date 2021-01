Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présidé, jeudi, une séance de travail consacrée à l'avant-projet de loi organique portant régime électoral, indique un communiqué de la Présidence de la République.

A l'entame de la séance, le Président de la République a donné la parole au président de la Commission nationale chargée d'élaborer le projet de révision de la loi organique portant régime électoral, M. Ahmed Laraba, pour présenter "un rapport détaillé sur la teneur et les étapes de l'élaboration de cette loi importante".

Le Président Tebboune a, également, écouté "l'intervention du président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi à propos de la contribution de son instance à l'enrichissement des propositions du projet de révision de ladite loi organique".

Le Président de la République a, par la suite, donné les instructions suivantes: - Finaliser dans les plus brefs délais l'élaboration du nouveau projet de la loi organique relatif aux élections, en prévision des échéances électorales importantes qu'attend le pays. - Tenir compte, da ns le nouveau projet de loi, de l'engagement de moraliser la vie politique et de tenir le processus électoral à l'abri de l'influence de l'argent, tout en ouvrant la voie aux jeunes et à la société civile pour participer à la prise de décision à travers les instances élues.

- Garantir des élections transparentes qui traduiraient réellement la volonté du peuple et qui opéreraient une rupture définitive avec les pratiques du passé, et dont découleraient des institutions démocratiques hautement crédibles. - Distribuer une mouture du projet de loi aux partis politiques, pour enrichissement avant l'élaboration de la mouture finale.