Le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le général-major Abdelhamid Ghriss a reçu, jeudi au Cercle National de l'Armée de Béni Messous à Alger, la secrétaire aux Forces aériennes américaines, Barbara Barrett, qui effectue une visite officielle de deux jours en Algérie, à la tête d'une importante délégation militaire, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Mme Barrett était accompagnée du "Commandant des composantes aériennes des commandants militaires des Etats-Unis d'Amérique pour l'Afrique et l'Europe et du commandement aérien allié, le général Jeffrey L. Harrigian", précise le communiqué.

A cette occasion, "les deux parties ont eu des entretiens bilatéraux, en présence du général-major Amar Amrani, Commandant des Froces de défense aérienne du territoire, du général-major Mahmoud Laraba, Commandant des Forces aériennes, du général-major Kaïdi Mohamed, chef du département Emploi-Préparation de l'Etat-majo r de l'Armée nationale populaire, ainsi que des membres de la délégation militaire américaine", souligne la même source.

"Les discussions ont porté sur l'état de la coopération militaire bilatérale, ainsi que sur les voies et moyens de son renforcement dans les domaines d'intérêt commun, et ont également échangé leurs analyses et points de vue sur les différentes questions d'actualité", ajoute le communiqué.