Des pluies diluviennes qui se sont abattues cette semaine sur le Maroc ont fait au moins un mort dans la capitale économique Casablanca (ouest), particulièrement touchée par des inondations, ont rapporté vendredi des médias.

Jeudi soir, les intempéries ont provoqué l'effondrement du toit d'un four traditionnel dans la vieille ville de Casablanca, faisant un mort et quatre blessés, selon les autorités locales.

Une maison en ruine occupée par des squatteurs s'est effondrée dans un quartier populaire de la capitale économique et les secours, qui ont déjà extrait deux personnes des décombres, poursuivent leurs recherches, selon la même source.

Les hauteurs de précipitation sont passées, entre lundi et vendredi, de 35 à 100 millimètres à Casablanca, selon la Direction générale de la météorologie qui prévoit de nouvelles perturbations pour les prochains jours.

Ces derniers jours, les intempéries ont perturbé le trafic ferroviaire dans la région du grand Casablanca, où différents quartiers ont été inondés après des "débordements" liés à la saturation du réseau d'assainissement, selon la société gestionnaire Lydec.

La vétusté du système d'écoul ement des eaux de Casablanca et la passivité des autorités locales face aux inondations ont suscité de nombreuses critiques dans les médias et sur les réseaux sociaux marocains.