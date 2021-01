Des hommes armés ont tué au moins neuf personnes lors d'une attaque pendant une veillée funèbre dans une région du centre du Mexique en proie à une guerre de territoire sanglante entre cartels rivaux, ont annoncé les autorités.

Les meurtres ont eu lieu jeudi soir dans une maison de Celaya, dans l'Etat de Guanajuato (centre), a rapporté la police locale.

Des recherches ont été lancées pour tenter de retrouver les assaillants, présentés comme des "civils armés".

L'Etat de Guanajuato est confronté à une augmentation des violences en raison d'une lutte de pouvoir entre les cartels rivaux Jalisco Nouvelle génération et Santa Rosa de Lima. En septembre, des hommes armés avait déjà tué cinq personnes lors d'une veillée funèbre à Celaya.

Lundi, cinq personnes ont été assassinées dans un appartement de la ville de Leon.

Le réseau de pipelines pétroliers traversant l'Etat et sa raffinerie ont attiré nombre de gangs qui se battent pour le contrôle du commerce de carburant volé.

Depuis 2006, les violences liées à la drogue et au crime organisé ont fait plus de 300.000 morts au Mexique.

Les experts estiment que la mobilisation de l'armée pour lutter contre le narcotrafic a abouti à fragmenter ces cartels en cellules plus petites et plus violentes.