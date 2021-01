Cinq (05) personnes sont décédées et 233 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation durant les dernière 48 heures à travers plusieurs wilayas du pays, a indiqué samedi la Protection civile (PC) dans un communiqué.

Les éléments de la PC sont intervenus pour prodiguer des soins de premières urgence à 82 personnes incommodées par le monoxyde de carbone CO émanant d'appareils de chauffage et de chauffe-bains à l’intérieur de leurs domiciles, à travers plusieurs wilayas du territoire, a indiqué la même source, ajoutant que les victimes ont été prises en charge, puis évacuées vers les structures sanitaires.

Les unités de la PC sont également intervenues pour l’évacuation de 9 personnes décédées asphyxiées par le monoxyde de carbone CO, à travers les wilayas de Bejaia (2 personnes), Naama (une personne), Sétif (2 personnes), mascara (2 personnes), Tébessa (1 personne) et Constantine (1 personne). Le nombre de personnes décédées par le CO depuis le 1 janvier 2021 s’élève à 25 et 398 secourues, a relevé la même source.

Par ailleurs, les unités de la PC ont enregistré 4.944 interventions, dans les différents types d’interventions pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuation sanitaire, extinction, d’incendies et dispositifs de sécurité et ainsi que les opérations de sensibilisation et de désinfection relatifs au Covid-19.