La production industrielle en France a reculé de 0,9% sur un mois en novembre après avoir connu un rattrapage les mois précédents, sur fond de deuxième confinement lié à l'épidémie de Covid-19, a rapporté vendredi l'Insee. Par rapport à février, dernier mois avant le premier confinement, la production industrielle reste en retrait de 4,1%. Toujours en novembre, la production manufacturière reste orientée en légère hausse, de 0,5%.

Dans le détail, les produits informatiques, électroniques et optiques progressent de 5%, mais la production d'automobiles recule de 4,1%, alors que celle des autres matériels de transports augmente de 7,2%.

La production de textiles, de vêtements et de chaussures est en baisse de 6% et la pharmacie de 5%.

L'industrie agroalimentaire a vu sa production croître de 0,8%, toujours sur un mois. Hors production manufacturière, les industries extractives, l'énergie et l'eau sont en diminution de 8,5% tandis que le secteur de la construction est en croissance de 3,6%.

Par rapport à février, les seuls secteurs industriels à enregistrer une hausse de leur production sont la chimie et la pharmacie, avec des hausses de respectivement 2,4% et 3,9%. La plus forte baisse par rapport à avant la crise sanitaire est dans la fabrication de matériels de transport, qui comprend l'automobile, avec une chute de 12%.