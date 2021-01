L'économie américaine a perdu de nombreux emplois en décembre, pour la première fois depuis avril, touchée de plein fouet par les restrictions de voyage ainsi que les fermetures de bars et restaurants liées à la recrudescence du nouveau coronavirus.

Le taux de chômage est, lui, resté à 6,7%, reflet d'un taux de participation au marché de l'emploi qui se dégrade.

Au cours du dernier mois de l'année 2020, ce sont 140.000 emplois qui ont été perdus aux Etats-Unis, a annoncé vendredi le département du Travail, présentant le dernier rapport sur l'emploi de l'ère Trump.

Des emplois ont bien été créés dans les services aux entreprises, le commerce de détail et la construction.

Mais pas en nombre suffisant pour compenser ceux qui ont été détruits dans les loisirs et l'hôtellerie ainsi que dans l'enseignement privé.

Depuis mai, le marché du travail s'était pourtant redressé, parvenant à recréer une grosse moitié des 22 millions d'emplois détruits en mars et avril, lors du choc initial du Covid-19.

Mais le virus a redoublé de vigueur aux Etats-Unis depuis la fin de l'automne, contraignant de nombreux responsables locaux partout dans le pays, et y compris parmi les plus réticents, à imposer de nouvelles mesures pour tenter de ralentir la progression de la pandémie. "Le terrible rapport sur l'emploi de décembre est une preuve supplémentaire de l'incapacité de l'administration Trump à faire face aux crises sanitaires et économiques provoquées par l'accélération de la pandémie de coronavirus", a réagi dans un communiqué la présidente de la majorité démocrate à la Chambre des représentants Nancy Pelosi.