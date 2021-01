L'exploration pétrolière va continuer à l'avenir, même si la demande est amenée à décliner face à l'urgence climatique, a souligné vendredi le PDG de Total, Patrick Pouyanné.

"Oui, la demande va atteindre un plateau puis décliner - et dans notre scénario à 1,5 degré (de réchauffement) le déclin est d'environ 1,5 à 2% par an", a-t-il dit lors du Forum Oddo BHF.

Total prévoit un déclin de la demande pétrolière d'ici 2030 dans son scénario compatible avec l'Accord de Paris sur le climat, qui vise à limiter le réchauffement à 2 degrés voire 1,5 degré. "Mais les gens ne doivent pas oublier que le pétrole est une drôle d'activité dans laquelle, si vous n'investissez pas, vous avez un déclin naturel de 4 à 5% par an", a ajouté le patron de Total.

Même avec une demande en baisse, il faudra donc maintenir certains investissements face à des réserves pétrolières en déclin encore plus marqué, selon lui.

"Nous avons décidé de nous concentrer sur du pétrole à bas coût, pas cher", a dit M. Pouyanné, citant un seuil de rentabilité inférieur à 20 dollars le baril.

Il a ainsi mentionné les régions comme l'Afrique et le Moyen-Orient, où le groupe est historiquement bien implanté, mais aussi le Brésil ou le Suriname.

"Il n'y a pas besoin de rechercher des choses qui sont par 3.000 mètres d'eau, très lointaines ou dans l'Arctique...

et qui seraient trop chères à développer, parce que de toute façon ce pétrole-là pourrait ne jamais être produit", a-t-il souligné.