L'entreprise chinoise des télécommunications Huawei a octroyé, mardi à Alger, des équipements informatiques de haute performance à cinq universités et établissements du secteur de l'enseignement supérieur algérien.

La cérémonie de remise des attestations de don a eu lieu en présence des ministres de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, de la Numérisation et des Statistiques, Mounir Khaled Berrah et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'Economie des Connaissances et des Startup, Yacine Walid.

Ce don s'inscrit dans le cadre du programme "Algérie Huawei ICT Academy" visant à doter des salles de formation avec des équipements informatiques de haute performance.

A cette occasion, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a rappelé le mémorandum d'entente signé entre son ministère et Huawei Algérie en 2018, visant à la création des "Huawei ICT Academy" dans les différents établissements universitaires.

Il a salué "l'initiative de Huawei visant à former l es jeunes étudiants et les talents algériens dans le domaine des TIC", soulignant l'importance de la formation "pour développer les ressources humaines locales et permettre le transfert du savoir-faire aux jeunes talents algériens".

De son côté, le ministre de la Numérisation et des Statistiques a estimé que "l'écosystème numérique peut s'asseoir sur les compétences locale qui confirment de plus en plus leur compétitivité à l'échelle mondiale".

Le ministre de la Poste et des télécommunications numériques a exprimé, pour sa part, sa satisfaction des résultats "très encourageants obtenus par les jeunes talents algériens" grâce à cette académie, mettant en avant l'intérêt que porte son département ministériel au développement des compétences locales.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'Economie des Connaissances et des Startup, a, quant à lui, salué les efforts de Huawei en matière de formation.

Enfin, le Directeur général de Huawei Algérie, Alex Daiqing, a fait part de la disposition de son entreprise à "accompagner les étudiants algériens dans leur parcours", précisant que son entreprise s'est engagée, depuis son installation en Algérie il y a 20 ans, au transfert de son savoir-faire dans le secteur des TIC.

Il a cité, à cet égard, les différents programmes de fo rmation destinés aux étudiants, notamment le "Huawei ICT Académie", "Huawei ICT Competition", "Huawei Seeds for the Future" et le "Salon de l'emploi et de la Formation", en rappelant la contribution de Huawei dans la construction des réseaux de télécommunication depuis la 2G, 3G, 4G LTE et la fibre optique en Algérie.

Par ailleurs, M.

Daiqing a procédé à la remise des prix aux lauréats algériens de la compétition mondiale de Huawei spécialisée dans les TIC "Huawei ICT Competition 2020".

Le DG de Huawei a félicité les deux équipes algériennes qui ont décroché, pour la deuxième année consécutive, le Grand prix mondial en Réseau et le premier prix en Cloud de la finale mondiale tenue en novembre dernier pour la première fois en visioconférence.

L'entreprise Huawei Algérie a annoncé, à cette occasion, la tenue, durant le premier trimestre de l'année en cours, de la conférence annuelle 2021 de la Huawei ICT Academy en Algérie, où il sera question de lancer le "Fonds spécial Algérie Huawei ICT Academy" visant la préparation des universités partenaires à la formation en classe en période post-pandémique.