Un total de 41 foyers de la zone d'ombre ''Ayoun Saad'' de la commune de Didouche Mourad (15 km au nord de Constantine) a été raccordé mardi aux réseaux d'électricité et de gaz naturel.

Inscrite dans le cadre du programme de l'Etat visant à améliorer les conditions de vie des habitants des zones d'ombre, le projet, qui a permis de raccorder 23 logements au réseau de gaz naturel et 18 autres au réseau d'électricité, a nécessité une enveloppe financière de 6,11 millions de dinars, selon les explications fournies par les responsables du secteur au chef de l'exécutif local, Ahmed Abdelhafid Saci.

L'opération, réalisée en un délai de 15 jours, a contribué à l'augmentation du taux de couverture en gaz naturel à 88 % et en électricité à 75 pour cent dans la commune de Didouche Mourad, a-t-on ajouté de même source.

Le wali de Constantine, qui a supervisé l'opération dans le cadre d'une visite d'inspection dans les communes de Hamma Bouziane et de Didouche Mourad, s'est rendu également sur les chantiers de logements en cours de réalisation dans ces deux collectivités locales pour s'enquérir de l' état d'avancement des travaux.

Dans la commune de Hamma Bouziane, chef-lieu de daira, M. Saci a inspecté au plateau de Bekira les projets de réalisation de 400 et 270 logements publics locatifs (LPL) ainsi que celui de 250 logements promotionnels aidés (LPA), qui affichent respectivement des taux d'avancement de 50 et 45 %, où il a insisté sur la livraison de ces programmes d'habitat ''avant la fin de l'année en cours''. Dans la commune de Didouche Mourad, le responsable a visité les chantiers de réalisation de 250 et 100 logements promotionnels aidés (LPA) au POS B4, dont les taux d'achèvement ont atteint respectivement 75 et 80%, et où il a instruit les entreprises de réalisation de livrer ces projets "avant la fin du mois de juin prochain''.

Aussi, le wali de Constantine s'est enquis de l'état d'avancement du projet de réalisation de 200 LPL dans le site d'Oued Lahdjar (Didouche Mourad) dont les travaux tirent à leur fin, notant que l'entreprise chargée de ce projet s'est engagée à le livrer "au mois de mars prochain''. Plutôt dans la journée, le premier responsable de la wilaya s'est rendu dans les quartiers Ahmed Djebli et Zegrour El Arbi dans la commune de Hamma Bouziane, en vue d'écouter les préoccupations de leurs habitants et de les prendre en charge, notamment celles liées au racc ordement aux réseaux d'électricité et de gaz naturel, la réalisation d'établissements scolaires et des infrastructures de santé en sus de l'entretien des routes.