Mme Tayebi a expliqué que cette session de formation, la troisième du genre dans la wilaya, entre dans le cadre d'une convention entre la Station de pêche et d'aquaculture et l'Institut national spécialisé dans la formation en agriculture de la ville de Tighennif, qui délivre des diplômes d'agent d'élevage aquacole au terme d'une formation théorique et pratique d'une durée de 6 mois.

La station, qui assure l'encadrement pédagogique, dispense une formation technique aux jeunes, notamment au métier de pêcheur, sur le mode de création d'un projet de ferme aquacole et les opérations d'ensemencement, pour les préparer à investir dans cette filière, selon la responsable. Pour rappel, il a été procédé durant les deux dernières années à la formation intensive et de courte durée de 100 agriculteurs et fils d'agriculteurs dans le domaine de l'aquaculture, afin qu'ils bénéficient d'un programme d'ensemencement d'alevins dans l es bassins d'irrigation agricole, lancé récemment par le ministère de tutelle. Mimouna Tayebi a indiqué, par ailleurs, une production durant les trois derniers mois de près de 1.300 quintaux de poissons issus d'opérations d'ensemencement effectuées ces dernières années dans des barrages de la wilaya. Les autorités ont appelé à une intensification de la pêche au niveau des barrages au risque de voir les poissons périr à cause d'une baisse sensible du niveau d'eau dans ces infrastructures durant l'été et l'automne passés.