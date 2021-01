Le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP) a reçu mercredi, à Alger, son homologue mauritanien, le Général de Corps d’Armée Mohamed Bamba Mokit, en visite officielle en Algérie, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Monsieur le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l'Armée nationale populaire, a reçu aujourd’hui, le 06 janvier 2021, au siège de l’Etat-Major de l’Armée nationale populaire, le Général de Corps d’Armée Mohammed Bamba Mokit, Chef d’Etat-Major Général des Armées mauritaniennes, qui effectue une visite officielle en Algérie, du 05 au 07 janvier 2021, à la tête d’une importante délégation militaire", souligne le communiqué.

Selon la même source, "cette rencontre a constitué une occasion pour les deux parties, pour passer en revue l’état de la coopération militaire bilatérale et échanger les analyses et points de vue sur les questions d’actualité et d’intérêt commun".

La première visite en Algérie du Chef d’Etat-Major Général des Armées mauritaniennes "revêt un intérêt particulier pour nos deux pays frères, permettra sans doute le développement de nos relations et constitue une opportunité pour hisser la coopération entre nos deux armées dans les domaines d'intérêts communs, notamment à la lumière de l’évolution du contexte sécuritaire dans la région", a affirmé le Chef d'Etat-Major de l'ANP, cité dans le communiqué.

A cet égard, a-t-il poursuivi, "la consolidation de la coopération militaire entre nos deux institutions est plus que souhaitable en vue de faire face conjointement aux défis sécuritaires imposés à notre région et examiner les voies et moyens à même de permettre à nos deux armées d’assurer leurs missions dans ce contexte empreint de risques et de menaces de tout bord".

"C’est à ce titre que j’estime judicieux de valoriser davantage les mécanismes de coopération sécuritaire déjà existants, à l’instar du Comité d'Etat-Major Opérationnel Conjoint (CEMOC), dont la coopération est axée sur l’échange de renseignements et la coordination des actions de part et d’autre des frontières communes des pays membres", a-t-il souligné.

Le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha a réitéré, à l'occasion, son "entière volonté à œuvrer pour consolider les relations bilatérales militaires en vue de faire face aux différents défis sécuritaires pesant sur nos régions maghrébine et du Sahel".

Le Général de Corps d’Armée, Chef d’Etat-Major Général des Armées mauritaniennes a valorisé, de son côté, "les relations historiques profondes qui lient les deux pays frères, présentant ses remerciements à l’Algérie pour le soutien multiforme qu’elle apporte au peuple et à l’armée de la Mauritanie".

Au terme de cette rencontre, les deux parties ont échangé des présents symboliques, suite à quoi le Chef d’Etat-Major Général des Armées mauritaniennes a signé le livre d’or de l’Etat-Major de l’ANP, ajoute le communiqué.

La cérémonie d’accueil a été entamée par le salut de l’emblème national et la présentation des honneurs militaire s à l’hôte, par des formations issues des différentes Forces de l’ANP.

Ont pris part à cette rencontre le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants de Forces et de la Gendarmerie nationale, des chefs de départements et des directeurs centraux du ministère de la Défense nationale et de l’ANP, ainsi que les membres de la délégation mauritanienne.