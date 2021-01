Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé mercredi une réunion du gouvernement consacrée à l'examen de projets et d’exposés relatifs à plusieurs secteurs, a-t-on appris auprès des services du Premier ministre.

L’ordre du jour de cette réunion porte sur l’examen de projets relatifs aux secteurs du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, du Tourisme, de l'artisanat et du travail familial et de l'Industrie, précise la même source.

Il est également question de l’examen d’exposés concernant les secteurs de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire et des Ressources en eau, ajoute le communiqué.