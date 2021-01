Le Général de Division Mohamed Bamba Meguett, Chef d’Etat-Major Général des Armées Mauritaniennes a entamé mardi une visite de travail de trois jours en Algérie, a indiqué un communique du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la coopération militaire entre l’Algérie et la Mauritanie, le Général de Division Mohamed Bamba Meguett, Chef d’Etat-Major Général des Armées Mauritaniennes est arrivé aujourd’hui le 5 janvier 2021 en Algérie, pour une visite de travail de trois jours", précise le MDN.

Lors du premier jour de sa visite, le Général de Division, accompagné du Général-Major Directeur des Fabrications Militaires, s’est rendu à l’entreprise de développement de l’industrie des véhicules à Tiaret/2e RM, où la délégation a été reçue par le Général-Major Adjoint du Commandant de la 2ème Région Militaire.

''La délégation a ensuite suivi un exposé, présenté par le Directeur de l’entreprise de développement de l’industrie des véhicules, sur les activités de l’entreprise et son rôle pivot dans l’essor des fabrications militaires et sa co ntribution dans le raffermissement du tissu industriel national, en se basant sur l’approche clairvoyante du Haut Commandement de l’ANP, visant à être au diapason des développements technologiques dans ce domaine stratégique'', précise le communiqué.

La même source a ajouté que ''la délégation s’est dirigé ensuite aux différents ateliers, où elle a reçu d’amples explications sur les méthodes et les étapes de production, au sujet desquelles le Chef d’Etat-Major Général des Armées Mauritaniennes a exprimé son admiration, notamment en termes de progrès technologique atteint par l’Entreprise, de professionnalisme et d’engagement démontrés par les cadres et les personnels, reflétés par la qualité des produits présentés''.

A l’issue de la visite, le Chef d’Etat-Major Général des Armées Mauritaniennes a signé le livre d’or de l’Entreprise, conclut le communiqué du ministère de la Défense nationale.