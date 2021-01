Le médiateur de la République, Karim Younès a affirmé, mardi à Oran, que l’instance du médiateur de la République est indépendante relevant directement du président de la République visant l’accompagnement et la facilitation de toute procédure pour faire valoir les droits des citoyens.

Lors d’une rencontre avec les responsables locaux et des représentants de la wilaya aux chambres du Parlement, dans le cadre d'une visite de travail à Oran, Karim Younès a indiqué que cette instance se charge, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires de sa mission, du recueil des doléances ayant trait au fonctionnement des instances administratives, des collectivités locales et de toute structure du service public.

Dans le même contexte, il a fait savoir que pour la bonne marche de ses missions, le médiateur de la République est soutenu par des délégués qui activent en étroite coordination et coopération avec les élus, représentants du peuple, pour déterminer les besoins réels du citoyen au niveau local.

Abordant les missions du délégué du médiateur de la République, Karim Younès a précisé que le délégué n'est ni wali, ni juge, ni avocat des citoyens et de l'administration, mais plutôt un cadre supérieur de l'Etat désigné par le président de la République pour aider les citoyens.

Le rôle du médiateur délégué de la République consiste à aider les individus, à régler tout différend avec l'administration s'il estime que celle-ci n'a pas agi conformément à la mission de service public qui lui est dévolue, en plus de protéger les droits des citoyens et les libertés fondamentales, les promouvoir, les renforcer et défendre les droits de l'homme, a-t-il ajouté dans ce sens.

Au passage, le médiateur de la République a mis l’accent sur la nécessité pour le délégué d'être intègre, de connaître les affaires publiques, d'écouter et de comprendre le citoyen pour aborder son problème et l’orienter.

D'autre part, Karim Younes a déclaré que l’instance du médiateur de la République a accueilli et traité depuis février de l'an dernier, 8.052 requêtes et à reçu plus de 3 000 citoyens.

Au début de sa visite dans la wilaya d’Oran, M. Younès a procédé à l'inauguration du siège de la délégation de wilaya du médiateur de la République dans le quartier "Millenium 2" à l'est d'Oran et a insisté, à l'occasion, sur le bon accueil d es citoyens.