L’ES Sétif se rendra chez son voisin du CA Bordj Bou Arréridj avec la ferme intention de conforter sa position en tête du classement du championnat de Ligue 1 de football, alors que la JS Saoura, en appel à Skikda, tentera de s’emparer provisoirement de la place de dauphin, à l’occasion de la 7e journée qui débute vendredi.

Invaincue depuis le 30 novembre 2019, toutes compétitions confondues, l’ESS (1re, 16 pts) croisera le fer avec son voisin du CABBA qui ferme la marche au tableau, en compagnie de l’USM Bel-Abbès, avec deux points seulement.

Même si sur le papier, l’ESS partira largement favorite, il n’en demeure pas moins que ce derby tant attendu dans la région des hauts-plateaux s’annonce ouvert à tous les pronostics.

Dos au mur, le CABBA devra impérativement relever la tête, sous la houlette de l’entraîneur Dziri Billel, annoncé au NA Husseïn-Dey.

De son côté, la JS Saoura (3e, 11 pts) se rendra à l’Est du pays pour défier la JSM Skikda (15e, 4 pts), dont l’apprentissage pour son retour parmi l’élite a jusque-là échoué.

Les gars de Béchar, qui voyagent bien depuis le début du championnat avec un bilan de 7 points récoltés sur 9 possibles, ont les moyens de revenir avec le gain du match et du coup se hisser provisoirement à la 2e place au classement.

La JSMS, en proie au doute, n’a pas droit à l’erreur.

L’AS Aïn M’lila (3e, 11 pts), qui a concédé jeudi dernier son premier revers de la saison, à Tizi-Ouzou face à la JS Kabylie (1-0), effectuera, elle, un déplacement périlleux à Constantine pour affronter le CSC (12e, 6 pts).

Battu à Alger par le MCA (1-0), le CSC abordera ce rendez-vous avec l’objectif de se racheter et monter ainsi à la première partie du tableau.

Pour sa part, l’Olympique Médéa (10e, 7 pts) espère confirmer sa victoire décrochée en déplacement face au NC Magra (3-1), en recevant le WA Tlemcen (15e, 4 pts), dans un duel de promus qui devrait revenir aux locaux.

Le WAT, sans la moindre victoire depuis le début de l’exercice, reste sur deux matchs nuls de suite, dont un dernier à domicile face à la JSMS (0-0).

Quant au NAHD (18e, 3 pts), il devra sortir la tête de l’eau et redresser la barre en urgence, à l’occasion de la réception de l’ASO Chlef (5e, 10 pts), qui détient la meilleure attaque du championnat avec 11 buts.

Battu lors de ses trois derniers matchs sans inscrire le moindre but, le Nasria n’a plus droit à l’erreur face aux Chélifiens qui comptent jouer un mau vais tour aux "Sang et Or".

Le NAHD sera dirigé sur le banc par l’entraîneur-adjoint Boudjemaâ Ali, en remplacement de Nadir Lekanoui, dont le contrat a été résilié à l’amiable.

Le RC Relizane (12e, 6 pts) espère renouer avec la victoire, après deux défaites de suite, à l’occasion de la réception de l’US Biskra (9e, 8 pts), qui reste jusque-là invaincue.

Enfin, la lanterne rouge USMBA (2 pts) devra se remettre en question et tout faire pour gagner son match à domicile face au NCM (15e, 4 pts), afin d’éviter de sombrer dans la crise, alors que le club traverse en parallèle une crise financière sans précédent l'ayant empêchée de qualifier ses nouvelles recrues.

Cette 7e journée sera clôturée lundi avec au programme les trois derniers matchs : JS Kabylie - USM Alger, Paradou AC - CR Belouizdad et MC Alger - MC Oran.

La Ligue de football professionnel a décalé ces matchs en raison de l’engagement du CRB, du MCA et de la JSK dans les compétitions africaines interclubs, mardi et mercredi.

Le programme

Vendredi 8 janvier (14h30) :

NA Husseïn-Dey - ASO Chlef

JSM Skikda - JS Saoura

CS Constantine - AS Aïn M’lila

Samedi 9 janvier :

O. Médéa - WA Tlemcen (14h00)

RC Relizane - US Biskra (14h30)

CABB Arréridj - ES Sétif (14h30)

USM Bel-Abbès - NC Magra (15h00)

Lundi 11 janvier :

Paradou AC - CR Belouizdad (14h00)

JS Kabylie - USM Alger (14h30)

MC Alger - MC Oran (15h00)

Classement : Pts J

1. ES Sétif 16 6

2. MC Alger 13 5

3. JS Saoura 11 5

--. AS Aïn M'lila 11 6

5. CR Belouizdad 10 4

--. ASO Chlef 10 6

--. MC Oran 10 6

8. JS Kabylie 9 6

9. US Biskra 8 6

10. O. Médéa 7 5

--. Paradou AC 7 6

12. CS Constantine 6 5

--. RC Relizane 6 6

14. USM Alger 5 6

15. JSM Skikda 4 6

--. NC Magra 4 6

--. WA Tlemcen 4 6

18. NA Husseïn-Dey 3 6

19. CABB Arréridj 2 6

--. USM Bel-Abbès 2 6