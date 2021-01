L'Angleterre et l'Ecosse ont réinstauré le confinement mardi face à l'accélération de la pandémie de Covid-19, que l'Allemagne peine également à endiguer, optant à son tour pour une prolongation et renforcement des restrictions jusqu'au 31 janvier.

Depuis son apparition en Chine, la pandémie a fait au moins 1,85 million de morts dans le monde.

Une équipe de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), en route mardi pour enquêter sur son origine, n'a néanmoins toujours pas obtenu les visas nécessaires de la part de Pékin pour mener à bien sa mission.

Face à une progression alarmante du nouveau variant du coronavirus, le Premier ministre britannique Boris Johnson a décidé lundi soir le reconfinement total de l'Angleterre.

Déjà appliqué aux trois quarts de la population anglaise, le confinement a été étendu à l'ensemble de la province et durci, avec la fermeture des écoles.

Le Danemark, où le nombre de cas double chaque semaine, serre également la vis, n'autorisant plus, à partir du 6 janvier, que les rassemblements de 5 personnes maximum, contre 10 actuellement.

L'Allemagne, elle aussi, a décidé mardi de prolonger et renforcer son confinement partiel jus qu'au 31 janvier.

Le quotidien Bild accuse le gouvernement d'avoir "trop compté sur l'Union européenne" pour s'approvisionner en vaccins, et de privilégier le seul produit Pfizer-BioNTech.

En France, où le gouvernement est accablé de critiques sur la lenteur de sa campagne de vaccination, le ministre de la Santé Olivier Véran a assuré mardi que "le rythme de croisière de la vaccination en France" allait "rejoindre celui de nos voisins dans les prochains jours".

Les Pays-Bas, eux, ont avancé de deux jours, à mercredi, le début de leur campagne de vaccination, devenant le dernier de l'UE à se lancer.

Un peu plus d'un an après la découverte des premiers cas dans la région chinoise de Wuhan, des éminents scientifiques choisis par l'OMS doivent se rendre en Chine pour tenter de remonter aux origines du virus.