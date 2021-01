Le nombre d'infections par la COVID-19 aux Etats-Unis pourrait être environ quatre fois supérieur aux chiffres officiellement annoncés, selon une nouvelle étude publiée mercredi.

En date du 15 novembre, environ 11 millions de cas de COVID-19 avaient été signalés au Centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

Cependant, cette étude a suggéré que le nombre réel d'infections avait été d'environ 46,9 millions. Plus de 14% de la population américaine était infectée par le SARS-CoV-2 à la mi-novembre, selon une étude publiée dans la revue médicale JAMA Network Open.

Elle a également suggéré qu'environ 35% des décès dus au COVID-19 pourraient n'avoir pas été signalés.

Selon cette étude, le nombre officiel de cas serait sous-évalué car de nombreuses personnes atteintes de COVID-19 et présentant des symptômes ne recherchent pas forcément des soins médicaux ou ne sont pas testées et ne sont donc pas incluses dans le décompte des autorités de la santé publique.

En outre, environ 40% des personnes atteintes d'une infection par le SARS-CoV-2 sont asymptomatiques et peu susceptibles d'être testées et signalées.

Les chercheurs ont testé des échantillons de sang sélectionnés au hasard pour vérifier la présence d'anticorps du COVID-19, dans le cadre d'une série d'enquêtes menées dans les Etats ainsi que dans l'ensemble du pays. Ils en ont dérivé des estimations du nombre d'infections, d'hospitalisations et de décès dans le pays au 15 novembre en comparant la prévalence des anticorps dans les échantillons au nombre de cas signalés.

"Le fardeau de la maladie du SRAS-CoV-2 est peut-être beaucoup plus important que le nombre de cas de COVID-19 signalés en raison d'une sous-déclaration", a conclu l'étude.