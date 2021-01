Le nombre total de patients hospitalisés à cause du COVID-19 dans l'Etat de New York aux Etats-Unis s'est élevé lundi à 8.590, contre 8.521 dimanche, a indiqué mercredi sur Twitter le gouverneur Andrew Cuomo.

M. Cuomo avait mis en garde qu'une augmentation du nombre d'hospitalisations liées au coronavirus était à prévoir après les fêtes, car les gens ont l'habitude de voyager et de se rassembler à cette époque de l'année, ce qui pourrait alimenter la propagation du virus.

Par ailleurs, sur 152.402 dépistages du COVID-19 effectués lundi dans cet Etat, 11.666 étaient positifs, ce qui représente 8,31% du total, contre 8,34% la veille, a rapporté M. Cuomo, ajoutant que le nombre de nouveaux décès en 24 heures avait baissé à 149 lundi, contre 170 dimanche. Lundi, le gouverneur a déclaré : "nous avons une surveillance quotidienne sur le système hospitalier dans tout l'Etat et nous demandons à ces hôpitaux de faire le nécessaire dans toute la mesure du possible et dans la limite de leurs capacités pour gérer cette recrudescence", a-t-il dit.

Il a également indiqué qu'un laboratoire de l'Etat de New York avait confirmé le premier cas de la variante B.1.1.7 du virus provoquant le COVID-19, une variante découverte au Royaume-Uni. Selon lui, une personne du comté de Saratoga à New York a été diagnostiquée positive à cette souche (du virus) et cette personne n'a eu aucun antécédent de voyage connu.

En date de mardi midi, le Centre pour la science et l'ingénierie des systèmes (CSSE) de l'université Johns Hopkins a recensé 38.599 décès à ce jour dus au coronavirus dans l'Etat de New York, qui est l'Etat le plus touché par la pandémie des Etats-Unis.