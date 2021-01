Un lot de produits de désinfection et de protection contre la Covid-19, d'une valeur de près de 6 millions de DA a été distribué au profit des établissements scolaires de Bouira pour lutter davantage contre la propagation de la pandémie, a-t-on appris mardi auprès des services de la wilaya.

"D’une valeur de près de six millions de dinars, ce nouveau lot de produits est composé de 5.541 bouteilles de désinfectants, plus de 106.000 masques de protection, 2.500 litres d’eau de javel et 120 tenues de protection", a précisé à la presse le chargé de la communication de la wilaya, Mohamed Remini. L'opération, qui a débuté lundi a ainsi touché 584 établissements, dont 550 écoles primaires, a encore précisé M.Remini, soulignant que ces produits sont destinés pour renforcer les efforts de lutte contre la pandémie à l'effet de protéger les élèves et le staff éducatif.

Au cours de cette opération, le wali de Bouira, M.

Lekhal Ayat Abdeslam a instruit les responsables du secteur et ceux de la wilaya de "veiller surtout à la prise en charge des élèves des écoles primaires, notamment en matière de restauration, de chauffage mais aussi du transport". Le volet relatif aux écoles primaires est l’une des premières priorités du chef de l’exécutif de wilaya, qui suit l’évolution de la situation dans les établissements scolaires", a expliqué le chargé de la communication de la wilaya. A Bouira, la situation pandémique "est plutôt stable" et le nombre de cas "a beaucoup régressé" ces derniers jours grâce à une vaste campagne de sensibilisation ainsi qu’au dispositif de prévention mis en place et "strictement respecté" à travers les différentes régions de la wilaya, selon un constat de la Direction de la santé et de la population (DSP).

Au sein des écoles primaires, où les mesures barrières sont parfois "ignorées" par les écoliers, les enseignants ainsi que les services de l’administration consentent davantage d’efforts pour faire respecter le protocole sanitaire chez les scolarisés afin d’éviter toute propagation de ce virus.