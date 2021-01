L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a recommandé, vivement le recours à l'agriculture numérique pour accroître la production et la productivité dans le monde.

"L'ubiquité, la portabilité et la mobilité des technologies numériques transforment l'agriculture et la production alimentaire.

Dans le secteur agricole et alimentaire spécifiquement, la diffusion des technologies mobiles, des services de télédétection et de l'informatique distribuée améliore déjà l'accès des petits exploitants à l'information, aux intrants et aux marchés, ce qui accroît la production et la productivité, rationalise les chaînes d'approvisionnement et réduit les coûts opérationnels", lit-on sur le site web de la FAO.

Tout en encourageant d'exploiter le potentiel des technologies numériques pour piloter, accélérer et concrétiser des idées novatrices à fort potentiel d'impact dans l'alimentation et l'agriculture, La FAO a affirmé que le recours l'agriculture numérique va transformer les solutions et les services numériques en biens publics mondiaux.

Cependant, la "numérisa tion" de l'agriculture et de la chaîne de valeur alimentaire représente un certain nombre de défis à relever.

Des questions se posent, telles que la cybersécurité et la protection des données, le remplacement et la formation de la main-d'œuvre, le risque de créer une fracture numérique entre les économies, les secteurs ou les individus ayant des capacités différentes à adopter ces nouvelles technologies, a souligné la même source En dépit de ces éléments, il ne fait aucun doute que la transformation numérique de l’agriculture est un phénomène appelé à perdurer, a-t-elle estimé.

La FAO et l'UIT ont élaboré le Guide stratégique de l’agriculture numérique

La FAO et l'Union internationale des télécommunications (UIT), avec l'appui de leurs partenaires, ont élaboré le Guide stratégique de l’agriculture numérique pour aider les pays à élaborer leur stratégie et leur plans nationaux en matière d’agriculture numérique.

Les stratégies agricoles numériques aident à rationaliser les ressources (financières et humaines) et à aborder de manière globale et plus efficace les possibilités et les défis que représentent les TIC pour le secteur agricole, selon la FAO.

Ces stratégies contribuent également à générer de nouvelles sources de revenus et à améliorer les moyens d’ex istence des communautés rurales, a expliqué l'Organisation.