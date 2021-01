Le taux d’avancement des travaux d’aménagement du parc industriel national de Larbaatache à Boumerdes est de prés de 80%, a-t-on appris, mardi , auprès du directeur de l’industrie de la wilaya.

"Les travaux vont bon train et seront réceptionnés prochainement, durant l’année en cours", a indiqué à l’APS Achouri Nadjib, en marge d’une réunion du conseil exécutif de la wilaya consacrée à l’examen des problèmes accusés par les zones d’activités et de services de la wilaya et au règlement de la situation du foncier industriel.

Le responsable a signalé la "possibilité d’exploitation partielle de ce parc industriel", inscrit dans le cadre du programme gouvernemental portant création de 50 parcs industriels similaires à travers le pays, en dépit, a-t-il dit, du "non parachèvement des travaux d’aménagement de cette zone ".

Un "gérant ou une entreprise sera désignée en vue de la gestion administrative de ce parc industriel, selon les objectifs fixés par le gouvernement ", a-t-il ajouté. Les travaux en cours au niveau de cette zone englobent des aménagements de routes, d e trottoirs, de réseaux d’assainissement, de fibres optiques, et d’AEP, outre des services administratifs, bancaires et d’assurances.

Concernant le problème de dotation de ce parc industriel en lignes et générateurs d’énergie (électricité et gaz) requérant une enveloppe globale de plus de 8,60 milliards de DA, M. Achouri a souligné que le Gouvernement a demandé aux parties compétentes de l'"informer des besoins financiers requis, en vue de leur prise en charge", a-t-il signalé.

Le même responsable a fait cas de la récupération dernièrement de 21 lots fonciers, non exploités au niveau de cette zone, et abritant 17 projets d’investissement, sur un total de 252 lots englobés par ce parc industriel, destinés à l’implantation de 152 projets.

Avant la résiliation de leurs contrats, des mises en demeure ont été adressées aux investisseurs accusant un retard dans le lancement de leurs projets, qui ont bénéficié de "délais en vue de régulariser leur situation administrative, et de lancer leurs projets", a-t-il souligné.

Un total de 152 projets dans divers domaines d’activités, ont été attribués aux investisseurs au niveau du parc industriel national de Larbaatache, à la fin de l’année 2019, après leur agrément par les services compétents de la wilaya.

"Ces investissements englobent neuf domaines d’act ivités représentés par l’agroalimentaire, la pharmacologie, le recyclage du plastique et emballage, les produits d’hygiène, le cuir, le tissage, l’électronique, et électroménager, les équipements de véhicules, la sidérurgie, les stations de services et équipements annexes", a indiqué Nadjib Achouri.

Ce projet de parc industriel national de Larbaatache s’inscrit au titre d’un programme national portant création de 50 zones d’activités similaires, à l’échelle nationale.