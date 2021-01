Cette application multiservices, baptisée "Temtem One" permet à la diaspora algérienne de "payer ses commandes avec une carte VISA, MasterCard ou American express et saisir l'adresse et le numéro de téléphone des proches en Algérie pour que "Temtem One" se charge de les livrer dans les 2 heures en mode express ou entre 1 à 5 jours en fonction de la région de leur résidence", explique la même source.

Pour Alger par exemple, les habitants sont "livrés dans les 24 heures", selon la même source qui précise que "Temtem One" livre déjà dans 21 des 48 wilayas du pays.

Cette application a été lancée dans le contexte de la pandémie du Covid-19 qui a grandement limité les dépla cements en Algérie et ailleurs, souligne le ministère, relevant que la diaspora ne peut plus retrouver ses proches depuis presque une année à cause de la pandémie.

Des proches qui peuvent, selon le communiqué, éprouver des difficultés économiques compte tenu de la situation actuelle.

Ainsi, avec Temtem One, "il n'a jamais été aussi simple pour les Algériens de l'étranger, souhaitant naturellement aider leur proches, de la faire", se réjouit le ministère.

Une application qui génère des rentrées en devises

"Les paiements effectués en devises sont envoyés vers les comptes de Temtem en dinars, contribuant à la réserve de change du pays", explique le ministère en soulignant que Temtem s'est assurée, après de nombreuses concertations et conseils, notamment d'une banque internationale, que l'offre et le processus respectent la réglementation algérienne en vigueur.

Le ministère a, dans ce cadre, rappelé que les flux financiers de la diaspora algérienne vers son pays d'origine ont totalisé à peine 2 milliards de dollars en 2018.

A ce titre, Salim Bouazouni, le responsable du service Temtem One, cité dans le communiqué a déclaré :"Nous concevons des produits et services qui répondent aux besoins locaux avec un objectif, celui d’améliorer la vie des gens.

Ils accèdent aux services qui compte nt pour eux plus facilement et même à des services innovants qui n'existent par ailleurs comme Temtem Diaspora".

L’application de Temtem offre, en outre, aux commerçants et aux marques l'opportunité de prendre le pas du e-commerce, ajoute le communiqué estimant que tout distributeur ou autre activité commerciale peut mettre en avant ses produits via l'application accompagnée d'un service de livraison. Ainsi, selon le ministère, Temtem One "participe significativement à l'accélération digitale en cours en Algérie".

Le ministre délégué chargé de l'Economie de la Connaissance et des Startups, Yacine Oualid, a déclaré après la présentation de cette nouvelle application "je félicite la startup Temtem pour cette excellente initiative. C'est la première fois qu'une entreprise algérienne propose un tel service à notre diaspora et qui permettra en même temps de générer des rentrées en devises pour l'Algérie" Et d'ajouter "Cela prouve aujourd'hui que l'Algérie pourra compter sur l'ingéniosité de ses startups pour diversifier son économie et être, également, un vecteur de l'inclusion financière".