L'auteur, compositeur et producteur libanais Elias Rahbani, est décédé lundi à l'âge de 83 ans, des suites de sa contamination au coronavirus, a rapporté la presse libanaise auprès de ses proches.

Né en 1938 au gouvernorat du Mont-Liban, l'artiste, également pianiste et chef d'orchestre, au génie prolifique et à la créativité abondante, comptait à son actif quelque 6 500 œuvres, entre chansons, opérettes, génériques d'émissions radiophoniques, musiques de films, divers hymnes et plus de 3 500 jingles publicitaires, un domaine dans lequel il a été pionnier au Moyen-Orient. Parmi ses œuvres à succès, "Ya tayr el Worwar", chantée par Feyrouz, "Ho Capito que Ti Amo", devenue le label des fêtes beyrouthines, "Mory Mory" de Samy Clark, "Am behlamak ya helm ya loubnan" de Majida el-Roumi (sur les paroles de Saïd Akl), "Baddé 3ich" de Haïfa, ainsi que "Allô Hayété, Habibati" et "Diala", au ton familier et nostalgique, renvoyant à une époque du passé.

Régulièrement sollicité par des artistes de renom, à l’instar de Fairuz, Sabah, Wadih Al-Safi, Melhem Barakat, Nasri Shamseddine et Majida El Roumi, Elias Rahbani a, en toute discrétion , marqué de son empreinte le paysage musical libanais et celui du monde arabe des années 1960 à 1990.

Distingué à différentes occasions dans plusieurs pays, à l’instar de la Grande Bretagne, la Grèce, la Bulgarie et le Brésil, Elias Rahbani avait également produit et écrit plusieurs pièces de théâtre, dont "Wadi Shamssayn", "Safrat Al Ahlam" et "Ila".