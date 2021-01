Mise en scène par Leila Benatiya, d’après un texte théâtrale du dramaturge, prosateur et poète irlandais, John Millington Synge (1871-1909), "The well of saints", adapté par Amirouche Rebat, la pièce est centrée sur un vieux couple non voyant qui rêve d’un lendemain meilleur et conçoit dans leur monde intérieur, la vie en rose et les gens plein de bonté, de générosité et d’entraide.

Ce couple rencontre un guérisseur qui leur propose l’eau miraculeuse du puits pour recouvrer la vue.

Le miracle arriva et le couple retrouve la vue et découvre la brutalité et l’implacabilité des hommes. Déçus par la vie qu’il pensait meilleure, le couple redevient aveugle, refuse un nouveau miracle et préfère la cécité qui leur fait retrouver leur monde intérieur, tellement meilleur. Les rôles de cette œuvre théâtrale d’une heure et demie ont été campés par Mohamed Berik Chaoueche, Leila Benatiya, Amirouche Rebat, Fatiha Messaoui et Faycal Hemaili, sur une scénographie de Mohamed Berik Chaouche.

Selon le directeur du TR-Constantine, Ahmed Mireche, la générale de la pièce "Le puits" consolide "la relance de l’activité théâtrale à Constantine après une pause imposée par les répercussions du coronavirus". Il a également relevé que le présentation de la générale de la pièce théâtrale "El Bir", s’inscrit dans le cadre des directives du ministère de la Culture et des arts visant l’accompagnement des associations et des coopératives culturelles, bénéficiaires du Fonds national pour le développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques et de la promotion des arts et des lettres. Le théâtre Mohamed-Tahar Fergani avait relancé ses activités en présentant, en décembre dernier, avec la production et la présentation de la générale de la pièce théâtrale "Maquillage".