Une opération d'aménagement de Oued El Kerma sera lancée en 2021 pour éliminer la décharge anarchique qui l'entoure sur une superficie de 85 ha et la reconvertir en parc de loisirs au profit des habitants de la wilaya d'Oran, a indiqué le directeur général de l’Agence nationale des déchets (AND), Karim Ouamane.

Dans une déclaration à l'APS, le DG de l'AND a fait état de plusieurs projets lancés pour éliminer les grandes décharges anarchiques, dont celle de la commune d'El Kerma à Oran où l'opération d'élimination des déchets a été achevée, en attendant la reconversion de ce site en parc de loisirs devant être mis en service courant 2021. S'inscrivant dans le cadre de la stratégie du ministère de l'Environnement visant à dépolluer et préserver l'environnement, ce projet vient compléter le programme déjà mis en œuvre pour éliminer les décharges anarchiques, à l'instar de Oued Smar (Alger), El Berka Zarka (Annaba) outre les décharges anarchiques de Tiaret et de Tébessa, a ajouté le premier responsable de l'AND.

Précisant que 15 grandes décharges anarchiques avaient été éliminées à la faveur de programme, M. Ouamane a fait savoir que l'étude relative à la décharge de Oued El Kerma sera bientôt achevée et que des arbres seront plantés sur une superficie de 45 ha. Quant aux 40 hectares restants, ils abriteront des espaces de jeu, de loisirs, et de sports, selon le même responsable qui a fait état de l'aménagement de sentiers pour le cross-country et la création des structures de services à même de fournir des postes d'emploi "importants" aux jeunes de la région.

Et de rappeler que ladite décharge était un grand dépotoir d'énormes quantités d'ordures ménagères, en sus des déchets solides générés par les chantiers des travaux de réalisation du tramway d'Oran. Ce projet, ajoute-t-il, revêt une grande importance pour la wilaya d'Oran, et notamment pour la commune d'El Kerma, en raison de sa place stratégique, car se situant à l'entrée de la wilaya et offrant un accès direct à l'autoroute, relevant la nécessité écologique de cette décharge du fait qu'elle se trouve sur les rives du lac El Kerma où le lixiviat cause une pollution de l'étang.

Dans le même sillage, M. Ouaman a fait état de la programmation d'autres projets similaires en vue d'éliminer les grandes décharges anarchiques dans les wilayas de Médéa, Bordj Bou Arreridj et Mila, alors que d'autres projets sont en cours de réal isation dans les wilayas de Mostaganem et Bejaia.