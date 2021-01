Le ministre des Affaires religieuses et des wakfs, Youcef Belmehdi a donné, lundi à partir de la mosquée Al Ansar de Kouba (Alger), le coup d’envoi de l’année d’enseignement coranique dans le respect du protocole sanitaire pour prémunir les apprenants contre la pandémie (Covid-19).

Dans son allocution à l’occasion, M. Belmehdi a salué "l'attention particulière accordée par l’Etat à l’enseignement du Coran, à travers la garantie de toutes les structures nécessaires à cet effet", citant "plus de 20.000 classes réservées à la lecture du Coran encadrées par 20.500 enseignants et encadreurs".

L’inspecteur général au ministère des Affaires religieuses et des wakfs, Bezzaz Lakhmissi a souligné que "le retour des élèves aux écoles coraniques et aux zaouias se fera cette année de façon graduelle, en raison de la crise sanitaire ayant motivé l'organisation de vastes campagnes de désinfection et de nettoyage des classes, en sus des mesures prévues dans le cadre du protocole sanitaire".

Dans le cadre de l'application du protocole sanitaire, 50% seulement des capacités des écoles coraniqu es et des zaouias seront exploitées, avec l'adoption du système à double vacation pour remplir le critère de distanciation physique", a-t- il précisé.

Le Gouvernement avait décidé le weekend dernier l’ouverture des écoles coraniques dans le strict respect des mesures et protocoles sanitaires de prévention et de protection contre la propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19), adoptés pour les établissements scolaires, sous le contrôle et la supervision des directeurs de wilaya des affaires religieuses et des wakfs et ce, en étroite coordination avec les services de la Protection civile et des APC et le concours des comités de quartiers et du mouvement associatif local.