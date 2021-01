Visant à prendre en charge les attentes des jeunes de la wilaya, ces nouvelles installations portent sur quatre piscines semi-olympiques dans les communes de Touggourt, Témacine, Taibet et Ouargla, deux piscines de proximité dans les communes de Sidi Slimane et Ain El-Beida, et une salle omnisports à Sidi-Mahdi (Touggourt).

Seront réceptionnés une salle de sport de 3.000 places dans la commune d’Ouargla, un complexe sportif de proximité au quartier Said-Otba (Ouargla) et une maison de jeunes dans la commune de Hassi-Benabdallah, a détaillé la source. Inscrites dans le cadre des efforts de généralisation de ce type de structures à travers la wilaya et la promotion de la pratique sportive, ces installations seront également consolidées de trois projets en cours de réalisation de stades football de 5.000 places chacun dans les communes des Témacine, Mégarine et Ain El-Beida. Selon la DJS, le secteur a bénéficié en 2019 d’un stade similaire dans la commune de Rouissat. Le projet était gelé pendant des années.

Le secteur de la jeunesse et des sports compte dans la wilaya d’Ouargla 304 clubs sportifs, toutes disciplines et activités confondues, deux (2) ligues régionales de football et de handball, 26 ligues de wilaya, 476 sections sportives et 145 écoles. L’on relève aussi trois ligues juvéniles et 278 associations de jeunes actives qui ont bénéficié l’an dernier de subventions, au titre du Fonds de wilaya de promotion des initiatives de jeunes et de la pratique sportive.