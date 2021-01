Le martyr du devoir le caporal Mohamed Rabah Rachedi a été inhumé lundi dans le cimetière de sa ville natale Hanancha, wilaya de Souk Ahras, dans le recueillement.

La dépouille du défunt, tombé hier dimanche au champ d’honneur à l’âge de 27 ans, a été conduite à sa dernière demeure au cimetière Belmahfoud de Hanancha en présence du wali de Souk Ahras, Lounès Bouzegza, du commandant du secteur militaire, du commandement du groupement territorial de la gendarmerie nationale, du chef de la sûreté de wilaya, du secrétaire général de wilaya de l’organisation nationale des moudjahidine (ONM), de cadres du corps de sécurité et d’une foule nombreuse de proches, amis et voisins du martyr.

Dans l'oraison funèbre prononcée à l’occasion, le chef du centre territorial d’information et d’orientation de l’Armée nationale populaire à Souk Ahras, le lieutenant-colonel, Adel Foughali, représentant de la direction régionale de l’information et de l’orientation de la 5ème région militaire, a indiqué que l’Armée nationale populaire rend hommage dans le recueillement et avec tout le respect qui se doit et la révérence à l'un de ses loyaux enfants, une personne vertueuse qui fut un modèle dans son travail.

"Nous présentons, aujourd’hui, nos condoléances à nous-mêmes ainsi qu’à la famille et proches du héros martyr Mohamed Rabah Rachedi et nous prions Allah de l’accueillir parmi les martyrs".

Le caporal Rachedi Mohamed Rabah est tombé au champ d'honneur lors d'une opération de recherche et de ratissage près de la commune de Messelmoune (Tipaza) ayant permis d'abattre deux autres dangereux terroristes et de récupérer deux pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et des munitions.

Ainsi, le bilan de cette opération s'élève à six (6) terroristes abattus en plus de la récupération de six armes à feu.

Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a adressé hier dimanche, un message de condoléances aux membres et éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) et à la famille du martyr du devoir national, le caporal Rachedi Mohamed Rabah, tombé au champ d'honneur alors qu'il combattait les résidus du terrorisme dans la zone de Messelmoune à Tipasa.

Le général de Corps d’Armée Saïd Chengriha, chef d’état major de l’Armée nationale populaire, a adressé ses condoléances à la famille et proches du martyr du devoir, ainsi qu’aux élé ments de l’ANP priant Dieu de lui accorder sa miséricorde et de l’accueillir en son vaste paradis.