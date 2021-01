Le Médiateur de la République, Karim Younès, a mis l’accent lundi à Aïn Defla, sur l’importance de l’impartialité dont doivent faire preuve les délégués locaux de la Médiation de la République, invitant ces derniers à être à l’écoute du citoyen de manière permanente.

"Il est absolument nécessaire pour les délégués locaux représentant l’instance de la Médiation de la République d’être impartiaux et d’écouter en permanence les doléances afin de s’acquitter de leur mission avec les plus grandes chances de réussite", a soutenu M. Younès qui intervenait lors d’une rencontre avec des représentants de la société civile dans le cadre de sa visite dans la wilaya. Observant que la médiation réussie est celle consolidant la transparence, le sens de la proximité ainsi que les droits de l’Homme, il a noté que tout comportement impartial de la part du délégué est à même d’exacerber les tensions et d’"envenimer" une situation donnée.

"Le délégué local de la Médiation n’est ni un wali, ni un juge, ni un avocat, ni même la voix du peuple dont les représentants sont, comme tout un chacu n le sait, les élus dans lesquels il a placé sa confiance pour plaider sa cause", a-t-il déclaré.

Faisant remarquer que l’action du délégué local de la Médiation de la République, commence, généralement, lorsque ce dernier s’aperçoit qu’une administration donnée a failli à sa mission, il a relevé la nécessité de ne pas perdre de vue le recours à des solutions à l’amiable pour mettre fin aux mésententes.

Observant que la médiation a existé "depuis la nuit des temps", il a noté que celle-ci a évolué avec le temps, devenant une institution autonome fonctionnant selon les principes modernes de gestion. "Depuis la nuit des temps, il s’est toujours trouvé une personne connue pour sa sagesse et sa clairvoyance pour régler les divergences entre des tierces personnes mais avec le temps, cette instance de conciliation a évolué, disposant de ressources humaines et de budget afin d’accomplir son travail avec le maximum de chances de réussite", a-t-il noté.

Pour lui, l’une des principales qualités que doit avoir un délégué est assurément celle inhérente à son sens de l’écoute, soutenant que bien des situations à première vue inextricables ont eu un dénouement heureux à la faveur d’une bonne écoute du citoyen.

"Ce n’est guère une sinécure, je vous le concède, mais ne pas écouter le citoyen c’est l’encour ager à barrer la route et à s’adonner à toute sorte d’incivilités", a-t-il estimé, observant que tout problème a une solution à condition qu’il soit posé avec l’ensemble des données y afférentes. Le Médiateur de la République a, par ailleurs, fustigé tous les délégués locaux de son instance s’adonnant à la politique à la faveur de leur activité, relevant que cet état de fait est à même de nuire à leur crédibilité aux yeux de l’opinion publique.

"Il faut laisser la politique aux partis et aux associations et ne se concentrer que sur son travail", a-t-il martelé. Auparavant, M. Younès a procédé à la mise en service de la délégation locale de la Médiation de la République, exhortant le personnel à se surpasser pour accomplir sa mission au service du citoyen et dans l’intérêt du pays.

Au niveau de la villa d’hôte du siège de la wilaya, il a présidé une cérémonie symbolique de remise des clés aux bénéficiaires de 122 logements sociaux à Aïn Defla dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire (RHP).

A l’entame de sa visite, M. Younès a donné, aux abords du complexe sportif Abdelkader Hamdoud, le coup d’envoi d’une caravane humanitaire au profit des habitants des zones d’ombre de la wilaya.