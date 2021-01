L'Agence nationale des déchets (AND) va élaborer prochainement son premier rapport national sur l’état de la gestion des déchets pour l’exercice 2020 qui sera "une référence" en matière d’informations et de données dans ce domaine, a annoncé, mardi à l'APS, le DG de l'AND, Karim Ouamane.

"L'élaboration d’un rapport national de l’état de la gestion des déchets va permettre à tous les acteurs d’avoir une vision claire sur l'état de la gestion des déchets durant l’exercice 2020 et leur procurera, ainsi tous les indicateurs et les informations nécessaires pour prévoir une bonne gestion des déchets dans le futur", a expliqué M. Ouamane.

Tout en relevant que c'est la première fois que les experts de l'AND élaborent un tel rapport, il a souligné que ce document permettra, également, aux autorités publiques de planifier au mieux la gestion des déchets dans le futur et ce grâce aux données et aux innombrables informations contenues dans ce rapport.

"Ces données et informations vont démontrer ce qui se passe réellement sur le terrain en matière de la gestion, du recyclage et de la récupération de toutes sortes de déchets (dangereux, ménager, solides etc)", a-t-il encore expliqué.

Il a ajouté qu'après la validation de ce rapport par la ministre de l'Environnement, il sera largement diffusé (en version numérique) afin de permettre à tous les acteurs de le consulter pour bénéficier de ses riches données.

Accompagnement d'une cinquantaine de start-up en 2020

Une cinquantaine de start-up ont bénéficié en 2020 de l'accompagnement dans le domaine technique encadré par les experts de l'AND et ce afin qu'ils puissent réaliser leurs projets notamment dans le domaine de recyclage et de récupération des déchets, a indiqué M. Ouamane.

"En plus de l'accompagnement technique, l'AND organise au profit des jeunes start-up et porteurs de projets innovant des conférences en ligne afin qu'ils disposent de la bonnes notions et informations dans le domaine de la gestion des déchets", a ajouté le responsable.

Tout en rappelant que le ministère de l'Environnement avait mis en place une cellule pour l’accompagnement de ces projets, il a assuré que les portes de l'AND sont "grandes ouvertes devant tout porteur de projet innovant ou universitaire désirant activer dans le domaine de la gestion des déchets".