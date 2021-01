Le gouvernement de la République centrafricaine (RCA) prendra des mesures pour faire face à des troubles susceptibles d'être lancés par les groupes armés à l'issue de la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle, a déclaré lundi le ministre centrafricain de la Sécurité publique, Henri Wanzet Linguissara.

Le ministre centrafricain a signalé une préoccupation générale dans le pays suite à des récentes attaques menées par les rebelles qui avaient juré de "marcher sur Bangui", la capitale. Pour rassurer les populations, il a affirmé que de nouvelles mesures seront prises avec le concours des partenaires bilatéraux dans le but de contrer les troubles des rebelles. Les rebelles, réunis dans une nouvelle alliance dénommée la Coalition des patriotes pour le changement, se positionnent contre le pouvoir de Faustin-Archange Touadéra, qui vient d'être réélu président avec 53,92% des suffrages exprimés, selon les résultats provisoires annoncés lundi par l'Autorité nationale des élections (ANE).

M. Linguissara a ainsi ex horté les populations à collaborer avec les forces légales, en fournissant des informations sur les positions et actions des éléments rebelles.

Avant la déclaration, M. Linguissara a tenu lundi une visioconférence avec tous les seize préfets de la RCA pour évaluer la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national après la proclamation des résultats provisoires