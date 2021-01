Plusieurs projets du secteur de la santé dans la wilaya de Tindouf font l’objet d’études dans le but d’améliorer les prestations sanitaires, a-t-on appris lundi auprès de la direction locale de la santé et de la population (DSP).

Ces projets concernent notamment la réalisation d’un nouvel hôpital de 120 lits, d’un service Mère-Enfant et d’un autre d’hémodialyse, susceptibles d’améliorer la prise en charge des malades et leur épargner les déplacements hors-wilaya pour des motifs de soins, a indiqué le DSP, Abdelhamid Mâansar.

Le même responsable a fait état aussi de l’installation, au titre de ce programme, de 24 générateurs électriques, avant de révéler que la DSP entend proposer, avec l’aval des autorités locales, la réalisation d’une école de formation paramédicale pour assurer l’encadrement suffisant des structures de santé de la wilaya en ce type de personnel de santé et y améliorer la formation et les prestations médicales.

S’agissant de la prise en charge des cancéreux, M.Maansar a fait part de la possible réalisation d’un service de chimiothérapie, alors que le traitement par radiothérapie reste pour le moment confié a ux structures spécialisées et que la DSP s’emploie à transférer les malades de la wilaya vers ce type de structures à travers le pays.

Le ministère de tutelle a été sollicité pour l’affectation d’un spécialiste en chimiothérapie à Tindouf qui dispose de moyens médicamenteux nécessaires à ce type de traitement, a fait savoir le même responsable.