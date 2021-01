Les services de la sûreté de daira d’Ain Kebira relevant de la sûreté de wilaya de Sétif ont saisi 90.000 DA en faux billets de la catégorie 1.000 DA et 2.000 DA et arrêté un individu spécialisé dans la falsification de la monnaie nationale, a-t-on appris lundi du responsable de la cellule de communication et des relations publiques auprès de ce corps de sécurité, le commissaire de police, Abdelouahab Aissani.

L’opération qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre toutes formes de criminalité a permis également la saisie de 110.000 DA qui pourrait être les revenus de la vente des faux billets de banque, a-t-il précisé.

Agissant sur la base de renseignements dénonçant un inconnu qui fait écouler sur le marché de faux billets de banque, les policiers ont aussitôt lancé les recherches et les investigations et sont parvenus à identifier l’individu recherché et connaître les endroits qu’il fréquente, a ajouté le commissaire de police Aissani qui a indiqué que le mis en cause ont été arpenté en flagrant délit en possession de billets de banque qui paraissaient faux à première vue.

Poursuivant l ’investigation et en s’appuyant sur les résultats de l’expertise, les policiers ont confirmé que la somme de 90.000 DA en billets de banque de la catégorie 1.000 DA et 2.000 DA portaient la même série de numérotation falsifiée, alors que les 110.000 DA constituant les revenus de cette activité illégale étaient conformes, a révélé la même source, précisant qu’une enquête approfondie a été ouverte dans cette affaire.

Après l’achèvement de toutes les procédures légales, un dossier judiciaire a été élaboré à l’encontre de la personne suspecte qui a été présentée devant les instances judiciaires concernées, a-t-on conclu.