Le nombre de chômeurs a grimpé de près de 730.000 en 2020 en Espagne, l'un des pays ayant le plus souffert économiquement de la pandémie, selon des chiffres publiés mardi par le gouvernement.

Fin décembre, le nombre de chômeurs s'élevait à 3.888.137 dans le pays, soit 724.532 de plus que fin décembre 2019, a indiqué le ministère du Travail.

Sur le seul mois de décembre, 36.825 nouvelles inscriptions au chômage ont été recensées.

Au plus fort de la crise sanitaire, près de 600.000 inscriptions au chômage avaient été enregistrées au total en mars et avril. Le nombre de personnes au chômage partiel était toujours par ailleurs de 755.000 fin décembre, selon le gouvernement de Pedro Sanchez qui a prolongé ce dispositif jusqu'à fin janvier. Si l'on considère le nombre de personnes cotisant à la sécurité sociale, le nombre total d'emplois détruits sur l'ensemble de l'année s'élève à environ 360.000. "L'année qui vient de se terminer a été horrible pour l'emploi", a réagi Lorenzo Amor, vice-président de l'organisation patronale CEOE, qui appelle le gouvernement à prolonger une nouvelle fois le dispositif de chômage partiel.

Un mécanisme qui a permis de réduire drastiquement les destructions d'emplois, abonde Unai Sordo, secrétaire général du syndicat Commissions ouvrières, selon qui il y aurait "deux millions de chômeurs de plus" si aucune mesure n'avait été prise.

Très couteux pour les finances publiques, le chômage partiel va contribuer à l'explosion du déficit et de la dette publique dans le pays qui avait connu une reprise spectaculaire ces dernières années après avoir vu son économie dévastée par la crise financière de 2008.