La monnaie chinoise s'affichait mardi à son plus haut niveau depuis plus de deux ans face au dollar, portée par les perspectives de croissance en Chine, alors que l'économie mondiale reste plombée par l'épidémie.

Elle cotait ce matin à l'heure de Pékin 6,4381 pour un dollar, en hausse de 0,34% par rapport à la veille.

Il s'agit de son niveau le plus haut depuis juin 2018, juste avant le début des hostilités commerciales lancées par les Etats-Unis contre la Chine. "L'appréciation du yuan reflète la résilience de l'économie chinoise face à la pandémie [de Covid-19] mais aussi face au conflit commercial" avec les Etats-Unis, a souligné l'analyste Rajiv Biswas, du cabinet IHS Markit. La hausse de la monnaie chinoise est aussi à mettre sur le compte de la dépréciation généralisée du dollar face à d'autres devises comme l'euro et le yen, selon M. Biswas. Premier pays touché par le nouveau coronavirus fin 2019, la Chine est aussi le premier à avoir redémarré son activité, grâce à de stricts contrôles des déplacements, au port du masque généralisé, aux mesures de confinement et aux applications de traçage pour téléphone portable. Résultat, le géant asiatique "restera foncièrement cette année la locomotive de la reprise mondiale", au moment où les principales grandes économies, dont les Etats-Unis, restent pénalisées par le virus, assure l'analyste Ken Cheung, de la banque Mizuho. La Chine, qui a largement jugulé l'épidémie sur son sol, devrait ainsi être l'un des rares pays à annoncer mi-janvier une croissance positive en 2020.

Et le marché est "convaincu" qu'elle restera "exceptionnelle" en ce début 2021, selon M. Cheung.

L'excédent commercial de la Chine avec les Etats-Unis a atteint des records en novembre (+52% sur un an), avec une forte demande d'équipements médicaux made in China, notamment des masques, en pleine épidémie.