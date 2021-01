Les travaux de la 13e réunion ministérielle Opep-Non Opep, tenue lundi, doivent se poursuivre mardi, alors que les membres de la réunion ne sont pas parvenus à un accord, a indiqué à Alger le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar.

"Les travaux de la 13e réunion interministérielle Opep-Non Opep se sont achevés lundi sans que les pays participants ne parviennent à un accord, repoussant la poursuite des débats à mardi après-midi pour parvenir à un accord définitif sur l’augmentation ou non des niveaux de production de Brut", a fait savoir M.

Attar lors d’un point de presse en marge de sa participation à cette réunion. Il a confié que "plusieurs participants à la réunion ont émis des craintes autour du marché de Brut", soulignant que les observateurs s’attardent désormais sur le degré de succès des opérations de vaccination à travers le monde et la durée de ces vagues de vaccination.

"Certes, la mise au point du vaccin a permis aux cours de s’élever à 50 dollars ou plus, mais la question est de savoir si les opérations de vaccinations vont réussir et si elles vont durer sur trois mois ou six mois voire plus", a-t-il expliqué.

Le ministre a ainsi indiqué que l’étude du marché pétrolier se poursuivra durant les négociations de mardi pour parvenir à une décision en fin de journée.

A noter que plus tôt dans la journée, juste avant la tenue des travaux de la 25e réunion du comité ministériel conjoint de suivi (JMMC) et de la 13e réunion ministérielle Opep-Non Opep par visioconférence, M. Attar avait fait savoir que les prix du baril pourraient se maintenir au delà de la barre des 50 dollars, au moins durant les six premiers mois de 2021, « si les pays participants parviennent aux décisions permettant de préserver les cours du marché pétrolier".

"Jusqu’à aujourd’hui, nous avons toujours pris des décisions qui ont préservé les cours, le Brent est à 52 dollars et le Sahara Blend dépasse les 50 dollars", a-t-il fait observer, confiant que, selon les données actuelles, "il serait souhaitable pour nous de ne pas augmenter la production durant le mois de février, afin de ne pas impacter les marchés".

La réunion interministérielle Opep-Non Opep regroupe par visioconférence les 23 pays (13 pays de l’Opep et 10 non membres de l’organisation) signataires de la Déclaration de Coopération.

Elle est consacrée à l’examen de la situation du marché pétrolier international et à ses perspectives d’évolution à court terme.

Pour rappel, la 25e réunion du JMMC évalue, pour sa part, le niveau de respect des engagements de baisse de production des pays signataires de la Déclaration de Coopération pour le mois de décembre.

Le JMMC est composé des pays membres de l’Opep (Algérie, Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Irak, Koweit, Nigéria et Vénézuela) ainsi que deux pays non membres de l’organisation, à savoir, la Russie et le Kazakhstan.