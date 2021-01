Le baril américain de WTI pour le mois de février grimpait de son côté de 0,80% à 48,00 dollars.

A l'entame de leur première séance de l'année lundi, les deux contrats de référence du brut ont touchés des plus hauts depuis respectivement le 3 mars et le 26 février dernier, à 53,33 dollars et 49,83 dollars, avant de battre en retraite en début de séance américaine.

Les investisseurs et observateurs de marché restent suspendus mardi à la décision de l'organisation de producteurs, composé des membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de leurs alliés via l'accord Opep+. Ces derniers ont entamé lundi leur premier sommet ministériel de 2021 afin de définir le niveau de production du mois prochain, dont les travaux se poursuivront cet après-midi pour parvenir à une décision en fin de journée.

L'alliance examine une approche prudente qui passe par le maintien en l'état des coupes actuelles et/ou la possibilité de réinjecter jusqu'à 500.000 barils quotidiens sur le marché le mois prochain, à l'image de ce qui avait été décidé en décembre pour janvier.