Une trentaine d'arbitres d'aviron dont 12 femmes ont achevé la première partie du volet théorique du stage de formation organisé par la Fédération algérienne des sociétés d’aviron et canoë kayak (FASACK), a-t-on appris mardi auprès de la Direction du développement et de formation (DDF).

Ce stage a permis d'inculquer aux stagiaires les règles de gestion des compétitions d'aviron, selon le code des courses de la fédération internationale d’aviron (World Rowing). " Cette formation pour l’obtention de licence d’arbitre national, est constituée de trois étapes, deux théoriques dont la dernière est programmée les 8 et 9 janvier et une pratique qui aura lieu lorsque les conditions sanitaires le permettront", a déclaré à l'APS, le DFF de la Fédération, Youcef Mezeghrani. La partie théorique a été suivie par des stagiaires issus des différentes régions et quelques anciennes athlètes internationales. Le stage a été encadré par l'arbitre internationale tunisienne Inès Hammami, également membre de la commission d’arbitrage de la Fédération internationale "World Rowing" et responsable de la form ation des arbitres internationaux en Afrique. L'objectif à court terme est de former des arbitres nationaux de qualité en perspective du niveau international à moyen terme", a expliqué Mezeghrani.

Le mois de janvier sera aussi chargé pour la fédération qui s'attèle à mettre en place, un wibenaire sur l'entrainement dans le domaine de l'aviron. Les intervenants dans cette rencontre seront entre étrangers et algériens dont Mehdi Garidi, expert algérien de la Fédération internationale des sociétés d’aviron et représentant de l’instance au niveau de l’Afrique. Il est à rappeler que la saison sportive de la Fédération algérienne des sociétés d’aviron et de canoë kayak (FASACK) est à l’arrêt depuis le mois de mars dernier, à l’instar des autres instances nationales, en raison de la situation sanitaire, liée à la pandémie du coronavirus (Covid-19).