La paire arbitrale algérienne de handball Youcef Belkhiri-Sid Ali Hamidi, figure parmi les 19 binômes retenus pour officier au Mondial-2021 en Egypte (13-31 janvier), a indiqué lundi la Fédération internationale de la discipline (IHF).

Outre la paire algérienne, le continent africain sera représenté par deux autres paires, les Egyptiens Alaa Emam et Hossam Hedaia, et les Tunisiens Samir Krichen et Samir Makhlouf.

Au Mondial-2021, l’Algérie fait partie du groupe F aux côtés du Maroc, du Portugal et de l'Islande. Les handballeurs algériens débuteront le tournoi contre le Maroc le 14 janvier avant d'affronter respectivement l'Islande (16 janvier) puis le Portugal (18 janvier).

Liste des 19 paires d'arbitres : Youcef Belkhiri/Sid Ali Hamidi (Algérie), Julian Lopez Grillo/Sebastian Lenci (Argentine), Matija Gubica/Boris Milosevic (Croatie), Vaclav Horacek/Jiri Novotny (République Tchèque), Mads Hansen/Jesper Madsen (Danemark), Alaa Emam /Hossam Hedaia (Egypte), Oscar Raluy/Angel Sabroso (Espagne), Charlotte Bonaventura/Julie Bonaventura (France), Karim Gasmi/Raouf Gasmi (France), Robert Schulze/Tobias T?nnies (Allemagne), Majid Kolahdouzan/Alireza Mousavian (Iran), Gjorgji Nachevski/Slave Nikolov (Macédoine du Nord), Ivan Pavicevic/Milos Raznatovic (Monténégro), Havard Kleven/Lars Jorum (Norvège), Duarte Santos/Ricardo Fonseca (Portugal), Bojan Lah/David Sok (Slovénie), Arthur Brunner/Morad Salah (Suisse), Mirza Kurtagic/Mattias Wetterwik (Suède), Samir Krichen/Samir Makhlouf (Tunisie).