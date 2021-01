"Le stage du Bahreïn était initialement programmé comme dernière étape préparatoire avant de nous rendre en Egypte, mais il a été finalement annulé sur demande du staff technique pour ménager les joueurs et leur éviter l’épuisement à la veille du début du Mondial.

Le voyage aurait été très long et fatiguant, avec plusieurs heures d’escale", a affirmé à l’APS le premier responsable de l’instance fédérale.

Le Sept national a effectué un premier stage précompétitif en décembre dernier en Pologne, ponctué par deux matchs amicaux face à la Pologne, soldés par une victoire (26-23) puis une défaite (24-26).

Les coéquipiers de Messaoud Berkous ont enchaîné par un tournoi amical, toujours en Pologne, concédant deux revers face à la Russie (30-24 ) et au pays hôte (24-21).

"Nous nous contentons finalement de ce stage en Pologne.

Maintenant, la préparation va se poursuivre à Alger jusqu’au 12 janvier, date du départ pour l’Egypte", a-t-il ajouté. Invité à évaluer la préparation du Sept national pour le Mondial égyptien, le président de la FAHB a estimé que la pandémie de Covid-19 est venue perturber le programme tracé initialement.

"La préparation de l'ensemble des équipes participant au Mondial a été impactée par la pandémie, même le pays organisateur a souffert pendant sa préparation, ce n’est pas propre uniquement à l’Algérie. Nous avons effectué un seul stage précompétitif en Pologne, au cours duquel l’équipe nationale a bien réagi après plusieurs mois loin de la compétition, en affrontant des équipes mondialistes de haut niveau".

Avant de conclure : "La FAHB n’a pas lésiné sur les moyens pour mettre l’équipe nationale dans les meilleures conditions pendant sa période de préparation. J’espère qu’on pourra faire bonne figure en Egypte et représenter dignement les couleurs nationales".

Au Mondial-2021, l’Algérie fait partie du groupe F aux côtés du Maroc, du Portugal et de l'Islande. Les Algériens débuteront le tournoi contre le Maroc le 14 janvier avant d'affronter respectivement l'Islande (16 janvier) puis le Portugal (18 janvi er).